SLI-Entwicklung

Der SLI befindet sich am Mittag im Aufwind.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,60 Prozent auf 2.354,68 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,081 Prozent fester bei 2.342,62 Punkten, nach 2.340,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2.358,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.339,07 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 2.325,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der SLI 2.310,30 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2.033,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,47 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2.443,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell VAT (+ 2,65 Prozent auf 506,80 CHF), Sandoz (+ 2,21 Prozent auf 82,28 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,05 Prozent auf 66,68 CHF), Richemont (+ 1,89 Prozent auf 172,20 CHF) und Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 624,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Julius Bär (-2,81 Prozent auf 63,54 CHF), Kühne + Nagel International (-1,29 Prozent auf 222,20 CHF), Amrize (-0,97 Prozent auf 33,57 CHF), Swisscom (-0,49 Prozent auf 711,00 CHF) und Nestlé (-0,36 Prozent auf 85,24 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1.463.713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 342,372 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 7,46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net