Starker Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SMI am Freitagmittag

Kursentwicklung im Fokus

09.10.26 12:25 Uhr

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 12:07 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,86 Prozent auf 13.754,30 Punkte zu. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,581 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,09 Prozent auf 13.785,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13.637,00 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13.800,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13.753,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,470 Prozent nach oben. Der SMI wies vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 13.804,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, stand der SMI bei 14.215,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der SMI noch bei 12.609,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,83 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 2,58 Prozent auf 175,25 CHF), Amrize (+ 2,27 Prozent auf 30,65 CHF), Geberit (+ 2,21 Prozent auf 535,40 CHF), UBS (+ 2,16 Prozent auf 39,67 CHF) und Alcon (+ 1,76 Prozent auf 53,12 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-0,36 Prozent auf 75,73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,03 Prozent auf 78,82 CHF), Sandoz (+ 0,17 Prozent auf 69,44 CHF), Swiss Life (+ 0,29 Prozent auf 884,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,52 Prozent auf 575,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 848.000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 306,991 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 7,78 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net