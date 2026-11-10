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Starker Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SPI am Dienstagmittag

Starker Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SPI am Dienstagmittag

Der SPI macht derzeit Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
46.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ASMALLWORLD AG
1.42 EUR 0.31 EUR 27.93 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,360.00 EUR -2.00 EUR -0.15 %
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Bellevue AG
7.45 EUR -0.05 EUR -0.67 %
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BKW AG
135.80 EUR 0.10 EUR 0.07 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
20.28 EUR 1.28 EUR 6.74 %
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EvoNext Holdings AG
2.56 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.70 EUR 0.70 EUR 14.00 %
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
9.78 EUR 0.02 EUR 0.20 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
449.00 EUR 8.00 EUR 1.81 %
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SoftwareONE
9.43 EUR 0.01 EUR 0.11 %
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UBS
43.15 EUR 0.25 EUR 0.58 %
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WISeQey
7.01 USD 0.23 USD 3.39 %
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Indizes
SPI
21,151.37 CHF 118.11 CHF 0.56 %
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Am Dienstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,64 Prozent höher bei 21.168,92 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,630 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,636 Prozent auf 21.166,95 Punkte an der Kurstafel, nach 21.033,26 Punkten am Vortag.

Bei 21.168,92 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 21.103,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der SPI einen Stand von 19.542,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20.585,70 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Wert von 17.179,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,04 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 21.271,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Zählern.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 21,74 Prozent auf 1,40 CHF), DocMorris (+ 4,81 Prozent auf 18,31 CHF), SoftwareONE (+ 3,84 Prozent auf 9,19 CHF), WISeQey (+ 3,39 Prozent auf 7,01 USD) und BKW (+ 3,33 Prozent auf 130,50 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Adval Tech (-4,91 Prozent auf 42,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,33 Prozent auf 4,64 CHF), GAM (-2,82 Prozent auf 0,06 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2,72 Prozent auf 8,94 CHF) und Villars SA (-2,52 Prozent auf 580,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 966.524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 346,109 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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06.11.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG

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