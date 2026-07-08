Starker Wochentag in Zürich: SPI am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

SPI-Marktbericht

09.07.26 12:25 Uhr

Der SPI wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,03 Prozent stärker bei 19.937,72 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,505 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,265 Prozent auf 19.984,64 Punkte an der Kurstafel, nach 19.931,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.902,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.006,10 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18.882,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wurde der SPI auf 18.377,07 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16.679,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,29 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20.370,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Comet (+ 11,12 Prozent auf 387,80 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 6,27 Prozent auf 0,20 CHF), Meier Tobler (+ 5,34 Prozent auf 32,55 CHF), Zehnder A (+ 4,35 Prozent auf 62,40 CHF) und INFICON (+ 4,02 Prozent auf 165,80 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil SHL Telemedicine (-11,43 Prozent auf 0,93 CHF), Perrot Duval SA (-10,10 Prozent auf 45,40 CHF), Adval Tech (-9,46 Prozent auf 40,20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-8,39 Prozent auf 50,20 CHF) und ASMALLWORLD (-7,94 Prozent auf 0,58 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die MindMaze Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1.079.337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 297,127 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net