Starker Wochentag in Zürich: SPI am Mittag auf grünem Terrain

SPI-Performance im Blick

09.11.26 12:25 Uhr

Der SPI gewinnt am ersten Tag der Woche an Fahrt.

Der SPI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,45 Prozent auf 20.925,37 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,646 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,114 Prozent auf 20.807,95 Punkte an der Kurstafel, nach 20.831,76 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.807,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20.925,37 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SPI stand vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 19.542,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 20.509,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der SPI mit 16.974,56 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,71 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21.271,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Cicor Technologies (+ 9,21 Prozent auf 144,60 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,95 Prozent auf 1,06 CHF), DocMorris (+ 4,42 Prozent auf 17,23 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,05 Prozent auf 59,10 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,86 Prozent auf 5,92 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,38 Prozent auf 29,50 CHF), Addex Therapeutics (-2,88 Prozent auf 0,02 CHF), Comet (-2,55 Prozent auf 290,40 CHF), Swiss Re (-2,04 Prozent auf 148,85 CHF) und Arbonia (-1,97 Prozent auf 3,73 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 813.370 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 348,230 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Bellevue-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net