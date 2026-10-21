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Index im Blick

Starker Wochentag in Zürich: SPI am Mittwochmittag mit Zuschlägen

Starker Wochentag in Zürich: SPI am Mittwochmittag mit Zuschlägen

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
22.98 EUR 0.54 EUR 2.41 %
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ams-OSRAM AG
20.10 EUR 0.60 EUR 3.08 %
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
35.50 EUR 0.30 EUR 0.85 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,238.00 EUR 1.00 EUR 0.08 %
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Bellevue AG
7.10 EUR -0.10 EUR -1.39 %
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Comet Holding AG
373.80 EUR 4.60 EUR 1.25 %
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EvoNext Holdings AG
2.46 EUR -0.10 EUR -3.91 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.10 EUR 0.24 EUR 4.94 %
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Kuros (Kuros Biosciences)
19.55 EUR 2.29 EUR 13.27 %
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lastminute.com N.V.
9.75 EUR 0.05 EUR 0.52 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
428.60 EUR 8.60 EUR 2.05 %
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Sensirion Holding AG
93.00 EUR 3.40 EUR 3.79 %
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UBS
41.88 EUR -0.10 EUR -0.24 %
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Zug Estates AG (B)
2,180.00 EUR -220.00 EUR -9.17 %
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Indizes
SPI
20,449.90 CHF 50.82 CHF 0.25 %
News | Analysen

Am Mittwoch notiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,25 Prozent höher bei 20.449,40 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,542 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20.393,79 Zählern und damit 0,026 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20.399,08 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.471,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.344,78 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, betrug der SPI-Kurs 19.760,15 Punkte. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der SPI mit 20.095,03 Punkten berechnet. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 21.10.2025, mit 17.360,58 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 12,10 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Adecco SA (+ 9,75 Prozent auf 23,18 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,48 Prozent auf 19,57 CHF), Comet (+ 3,90) Prozent auf 357,00 CHF), Sensirion (+ 3,71 Prozent auf 86,60 CHF) und ams-OSRAM (+ 3,23 Prozent auf 18,86 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-9,64 Prozent auf 4,50 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,55 Prozent auf 31,50 CHF), Zug Estates B (-3,56 Prozent auf 2.170,00 CHF), lastminutecom (-3,05 Prozent auf 8,90 CHF) und SHL Telemedicine (-2,90 Prozent auf 1,01 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 778.404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 331,235 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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