Starker Wochentag in Zürich: SPI am Mittwochmittag mit Zuschlägen

Index im Blick

21.10.26 12:26 Uhr

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Mittwoch notiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,25 Prozent höher bei 20.449,40 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,542 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20.393,79 Zählern und damit 0,026 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20.399,08 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.471,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.344,78 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, betrug der SPI-Kurs 19.760,15 Punkte. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der SPI mit 20.095,03 Punkten berechnet. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 21.10.2025, mit 17.360,58 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 12,10 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Adecco SA (+ 9,75 Prozent auf 23,18 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,48 Prozent auf 19,57 CHF), Comet (+ 3,90) Prozent auf 357,00 CHF), Sensirion (+ 3,71 Prozent auf 86,60 CHF) und ams-OSRAM (+ 3,23 Prozent auf 18,86 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-9,64 Prozent auf 4,50 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,55 Prozent auf 31,50 CHF), Zug Estates B (-3,56 Prozent auf 2.170,00 CHF), lastminutecom (-3,05 Prozent auf 8,90 CHF) und SHL Telemedicine (-2,90 Prozent auf 1,01 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 778.404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 331,235 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net