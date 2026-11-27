Index-Performance im Blick

Heutiger Marktbericht zum SPI.

Der SPI klettert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,26 Prozent auf 20.860,31 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,625 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,184 Prozent auf 20.844,00 Punkte an der Kurstafel, nach 20.805,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20.860,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20.844,00 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,74 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 20.599,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20.263,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17.640,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14,35 Prozent aufwärts. Bei 21.440,74 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ams-OSRAM (+ 5,53 Prozent auf 15,45 CHF), VAT (+ 3,12 Prozent auf 495,20 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2,80 Prozent auf 0,13 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,78 Prozent auf 5,18 CHF) und Montana Aerospace (+ 2,76 Prozent auf 22,35 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Curatis (-5,33 Prozent auf 16,00 CHF), IVF HARTMANN (-4,63 Prozent auf 123,50 CHF), Feintool International (-4,29 Prozent auf 10,05 CHF), lastminutecom (-2,90 Prozent auf 8,72 CHF) und Orior (-2,67 Prozent auf 9,49 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 195.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 357,064 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 8,20 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net