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Kursentwicklung

Starker Wochentag in Zürich: SPI beginnt Freitagssitzung im Plus

Starker Wochentag in Zürich: SPI beginnt Freitagssitzung im Plus

Der SPI bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALSO AG
210.00 EUR 2.00 EUR 0.96 %
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ASMALLWORLD AG
0.60 EUR -0.14 EUR -19.05 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,101.00 EUR -20.00 EUR -1.78 %
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Carlo Gavazzi Holding AG
170.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Curatis AG
21.00 EUR 0.80 EUR 3.96 %
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EvoNext Holdings AG
2.36 EUR -0.02 EUR -0.84 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
12.80 EUR 0.40 EUR 3.23 %
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Komax AG
84.00 EUR -3.00 EUR -3.45 %
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Montana Aerospace
24.00 EUR -0.20 EUR -0.83 %
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Private Equity Holding AG
62.50 EUR -1.00 EUR -1.57 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
395.00 EUR 3.60 EUR 0.92 %
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SoftwareONE
9.09 EUR 0.12 EUR 1.34 %
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UBS
42.03 EUR -0.22 EUR -0.52 %
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
55.00 EUR 2.00 EUR 3.77 %
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Indizes
SPI
19,557.91 CHF 219.58 CHF 1.14 %
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Am Freitag klettert der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,89 Prozent auf 19.510,29 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,442 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19.531,02 Zählern und damit 0,996 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19.338,33 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 19.531,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 19.510,29 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,322 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der SPI mit 19.510,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, stand der SPI noch bei 19.998,19 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 17.391,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,95 Prozent nach oben. Bei 20.636,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 4,62 Prozent auf 0,68 CHF), ALSO (+ 3,03 Prozent auf 204,00 CHF), SoftwareONE (+ 2,83) Prozent auf 8,91 CHF), Komax (+ 2,63 Prozent auf 81,80 CHF) und Montana Aerospace (+ 2,45 Prozent auf 23,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Curatis (-7,30 Prozent auf 18,40 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,22 Prozent auf 48,80 CHF), Carlo Gavazzi (-4,85 Prozent auf 157,00 CHF), Feintool International (-4,68 Prozent auf 11,20 CHF) und Private Equity (-4,26 Prozent auf 58,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 237.767 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 314,495 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets

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