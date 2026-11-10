Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Start in der Gewinnzone

Index-Performance

10.11.26 09:27 Uhr

Der SPI bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.

Am Dienstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,60 Prozent fester bei 21.158,53 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,630 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,636 Prozent fester bei 21.166,95 Punkten, nach 21.033,26 Punkten am Vortag.

Bei 21.155,98 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 21.166,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 19.542,69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der SPI mit 20.585,70 Punkten berechnet. Der SPI wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 17.179,19 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,99 Prozent. 21.271,96 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. 16.847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 21,74 Prozent auf 1,40 CHF), WISeQey (+ 3,39 Prozent auf 7,01 USD), Compagnie Financiere Tradition (+ 3,07 Prozent auf 252,00 CHF), Montana Aerospace (+ 3,00 Prozent auf 24,05 CHF) und Swatch (N) (+ 2,70 Prozent auf 36,20 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Molecular Partners (-5,43 Prozent auf 2,44 CHF), Adval Tech (-4,91 Prozent auf 42,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,33 Prozent auf 4,64 CHF) und Edisun Power Europe (-2,72 Prozent auf 71,40 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 215.461 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 346,109 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net