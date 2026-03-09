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Index-Performance im Fokus

Starker Wochentag in Zürich: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im SMI

19.06.26 17:57 Uhr
Starker Wochentag in Zürich: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im SMI | finanzen.net

Der SMI gönnte sich letztendlich eine Verschnaufpause.

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SMI
13.771,3 PKT 5,5 PKT 0,04%
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Schlussendlich ging der SMI den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 13.771,28 Punkten aus dem Freitagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,621 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,077 Prozent auf 13.755,19 Punkte an der Kurstafel, nach 13.765,83 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13.826,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13.727,95 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,505 Prozent abwärts. Der SMI wies vor einem Monat, am 19.05.2026, einen Wert von 13.364,80 Punkten auf. Der SMI stand vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 12.459,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, bewegte sich der SMI bei 11.871,52 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,96 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14.063,53 Punkten. 12.053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Alcon (+ 1,85 Prozent auf 52,86 CHF), Givaudan (+ 1,85 Prozent auf 3.252,00 CHF), Lonza (+ 1,44) Prozent auf 498,70 CHF), Swiss Re (+ 1,06 Prozent auf 123,40 CHF) und Swiss Life (+ 0,76 Prozent auf 877,80 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Amrize (-3,15 Prozent auf 43,61 CHF), Partners Group (-2,66 Prozent auf 681,00 CHF), Sika (-1,12 Prozent auf 163,65 CHF), Richemont (-0,76 Prozent auf 183,65 CHF) und Holcim (-0,67 Prozent auf 76,92 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 17.992.049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 282,530 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,73 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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