RWE-Aktie fällt zurück an DAX-Ende: RWE plant höhere Dividende für 2021

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) für den Konzern lag bei 3,235 Milliarden Euro und überschritt die prognostizierte Bandbreite von 2,7 bis 3,0 Milliarden Euro. Unterm Strich lag das bereinigte Nettoergebnis bei 1,213 Milliarden, während 0,85 bis 1,15 Milliarden Euro erwartet wurden.

RWE hatte wegen überraschend guter Zahlen insbesondere im Energiehandel bereits am 5. Februar seine wesentlichen Kennzahlen mitgeteilt. Grund war auch ein 11-prozentiges Wachstum im Offshore-Bereich dank sehr guter Windverhältnisse im ersten Quartal. Für 2020 bleibt RWE bei dem Vorschlag, eine Dividende von 0,85 Euro pro Aktie auszuzahlen. 2021 soll sie aber auf 0,90 Euro steigen.

"Unsere Finanzlage hat sich 2020 weiter verbessert - dank stark gestiegener Einnahmen aus dem operativen Geschäft und unserer Kapitalerhöhung", erklärte Finanzvorstand Markus Krebber. "Wir investieren Milliarden in nachhaltige Projekte und legen damit das Fundament für eine langfristig erfolgreiche RWE."

Für das Geschäftsjahr 2021 ist RWE jedoch deutlich verhaltener. Denn wegen der extremen Wetterbedingungen im US-Bundesstaat Texas, die im Februar zu Stromausfällen führten, gab das Unternehmen erst jüngst Belastungen bekannt. In diesem Jahr sinkt das Segment Onshore Wind/Solar laut der Prognose nun von 472 Millionen Euro 2020 auf 50 bis 250 Millionen Euro. Das bereinigte Konzern-EBITDA soll daher zwischen 2,65 und 3,05 Milliarden Euro betragen, das bereinigte Nettoergebnis zwischen 0,75 bis 1,1 Milliarden Euro. Allerdings sind die 880 Millionen Euro an erwarteten Entschädigungszahlungen für den Atomdeal darin nicht erhalten.

Parallel zum Kohleausstieg will der DAS-Konzern sein Öko-Portfolio ständig ausbauen: Bis Ende 2022 sollen bei Windkraft- und Solaranlagen über 9 Gigawatt auf mehr als 13 Gigawatt hinzukommen - 3 Gigawatt sind bereits im Bau.

RWE-Chef Schmitz verabschiedet sich mit Milliardengewinn

Der Vorstandschef des Energiekonzerns, Rolf Martin Schmitz, verabschiedet sich mit einem Milliardengewinn von seinem Posten. Der Stromerzeuger erzielte im vergangenen Jahr ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,2 Milliarden Euro, wie RWE am Dienstag mitteilte. "Das vergangene Geschäftsjahr ist für RWE hervorragend gelaufen - trotz der herausfordernden Corona-Krise", wird Schmitz in der Mitteilung zitiert. RWE habe die eigene Prognose deutlich übertroffen. Schmitz gibt Ende April den Vorstandsvorsitz bei RWE an Finanzchef Markus Krebber ab.

Eine Vergleichszahl für das Ergebnis im Geschäftsjahr 2019 veröffentlichte RWE nicht. Die Geschäftsbilanz bildet erstmals den Austausch der Geschäftsfelder mit dem langjährigen Konkurrenten E.ON komplett ab. RWE hatte von E.ON und seiner Tochter innogy die erneuerbaren Energien übernommen. E.ON erhielt das Netz- und Kundengeschäft von innogy.

So reagiert die RWE-Aktie

Der trübe Ausblick hat die Aktien von RWE am Dienstag belastet. Im frühen Handel standen die Papiere des Energiekonzerns mit einem Verlust von 0,9 Prozent auf 32,37 Euro ganz unten im DAX, während der Leitindex zeitgleich rund ein halbes Prozent im Plus notierte. Erste Analystenäußerungen zeigten sich allerdings kaum enttäuscht von den Geschäftszahlen und -zielen.

Goldman-Sachs-Analyst Alberto Gandolfi nannte das operative Ergebnisziel für 2021 solide und verwies auf den bekräftigten Ausblick auf 2022. Für 2020 sei die Verschuldung geringer als erwartet. Sein Jefferies-Kollege Ahmed Farman zeigte sich von der Nettoverschuldung positiv überrascht und betonte, dass der bereinigte Ausblick auf 2021 im Rahmen der Konsenserwartungen liege.

RWE erwartet wegen des extremen Kälteeinbruchs in den USA vor einigen Wochen im laufenden Jahr ein geringeres Ergebnis. Die Dividende will der Konzern wegen der guten Finanzlage im laufenden Jahr allerdings erhöhen: Die Aktionäre sollen für 2021 je Aktie 0,90 Euro erhalten.

