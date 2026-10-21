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Starkes Halbleitergeschäft: ASML-Zulieferer Jenoptik erhöht Prognose

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JENOPTIK AG
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JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern JENOPTIK profitiert weiterhin von einer starken Nachfrage aus der Halbleiterausrüstungsindustrie. Umsatz, operatives Ergebnis sowie Auftragseingang legten in den ersten neun Monaten 2026 im Jahresvergleich deutlich zu. Für das Gesamtjahr 2026 zeigt sich das Management um den neuen Vorstandschef Dominic Dorfner optimistischer. An der Börse kam das gut an. Die Aktie legte um gut neun Prozent zu und war damit der Spitzenreiter im MDax.

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Vom Umsatz sollen im Gesamtjahr rund 22 Prozent als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Jena mit. Das ist mehr als Analysten auf dem Zettel hatten. Zuletzt hatte der Konzern eine Marge von 20 bis 21 Prozent im Visier, nach 17,5 Prozent im Vorjahr.

In den ersten neun Monaten stieg das operative Ergebnis (Ebitda) auf Basis vorläufiger Zahlen im Jahresvergleich von 131,8 Millionen auf knapp 180 Millionen Euro, wie Jenoptik weiter mitteilte. Der Konzernumsatz kletterte von 753,2 Millionen auf mehr als 800 Millionen Euro. Der Auftragseingang stieg vor allem wegen des Halbleiterausrüstungsgeschäfts auf 1,1 Milliarden Euro, nach gut 777 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Jenoptik ist unter anderem mit hochpräzisen Mikrooptiken ein wichtiger Zulieferer des Chipindustrieausrüsters ASML, ohne dessen Lithografie-Anlagen moderne Computerchips undenkbar wären.

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Den vollständigen Bericht zu den ersten neun Monaten will Jenoptik am 10. November veröffentlichen./mne/mis

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Datum Rating Analyst
15.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.08.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.08.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG

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