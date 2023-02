Starkes Jahr dank hoher Strompreise: Encavis überrascht Experten und sich selbst

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Solar- und Windpark-Betreiber ENCAVIS hat dank hoher Strompreise mit der Entwicklung im abgelaufenen Jahr Analysten und sich selbst positiv überrascht. Alle wichtigen Kennziffern hätten die eigene Prognose übertroffen, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch in Hamburg mit. So sei der operative Umsatz um etwas mehr als ein Drittel auf 455 Millionen Euro gestiegen. Hier hatte Encavis selbst mit mehr als 420 Millionen Euro gerechnet. Analysten hatten 432 Millionen erwartet. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um ein Drittel auf 340 Millionen Euro zu. Encavis hatte mehr als 310 Millionen Euro angepeilt; Experten mit gut 327 Millionen Euro gerechnet. Die entsprechende Marge lag wie im Vorjahr bei 75 Prozent./he/zb

