GRENKE-Aktie: GRENKE nach Gewinnsteigerung auf Kurs

Das Leasing-Neugeschäft dürfte 2022 wie geplant auf 2 bis 2,2 Milliarden Euro wachsen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mit. Der Nachsteuergewinn soll wie gehabt 75 bis 85 Millionen Euro erreichen. "Unser Plan scheint aufzugehen", sagte GRENKE -Chef Michael Bücker. Inzwischen habe GRENKE mit über einer Million aktiver Leasingverträge "eine neue Dimension erreicht", ergänzte Finanzchef Sebastian Hirsch. Im zweiten Quartal zog das Neugeschäft im Jahresvergleich um fast 37 Prozent auf rund 793 Millionen Euro an. Zwar ging das Zinsergebnis zurück, doch GRENKE legte auch weniger Geld für Zahlungsausfälle zurück. Der Nachsteuergewinn legte in der Folge um knapp 15 Prozent auf knapp 21 Millionen Euro zu.

