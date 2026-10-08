DAX 24.823 -1,1%ESt50 6.105 -1,2%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,10 ±0,0%Nas 27.539 -0,2%Bitcoin 73.694 -0,9%Euro 1,1177 -0,2%Öl 105,1 +4,8%Gold 4.123 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Starkes Nordamerika-Geschäft

Daimler Truck-Aktie stabil: Gesamtabsatz im 3. Quartal kräftig gesteigert

Daimler Truck-Aktie stabil: Gesamtabsatz im 3. Quartal kräftig gesteigert

Der Lkw-Hersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal dank eines starken Nordamerika-Geschäfts deutlich mehr Fahrzeuge verkauft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
40.71 EUR 0.04 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.11 EUR -0.79 EUR -1.98 %
Charts | News | Analysen

Wie der DAX-Konzern mitteilte, stieg der Gesamtabsatz von Juli bis September um 26 Prozent auf 91.260 Fahrzeuge (Vorjahr: 72.277). Treibende Kraft war die Sparte Trucks North America, die ihren Absatz kräftig auf 45.629 (30.225) Fahrzeuge steigerte, ein Plus von 51 Prozent im Vorjahresvergleich. Auch das Segment Mercedes-Benz Trucks legte zu und verzeichnete Verkäufe von 40.362 (35.818) Fahrzeugen, plus 13 Prozent.

Werbung

Rückläufig entwickelte sich dagegen die Bussparte: Der Absatz von Daimler Buses sank im Quartal um 16 Prozent auf 5.394 (6.443) Fahrzeuge. Ebenfalls schwächer fiel der Verkauf batterieelektrischer Lkw und Busse aus, der um 28 Prozent auf 1.207 (1.679) Einheiten zurückging. Detaillierte Finanz- und Kennzahlen für das dritte Quartal will Daimler Truck laut Mitteilung am 6. November veröffentlichen.

RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 63 Euro

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Absatz des Lkw-Bauers decke sich mit der Markterwartung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Die Daimler Truck-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise marginale 0,02 Prozent höher bei 40,69 Euro.

Werbung

Dow Jones Newswires / dpa-AFX Broker

Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com

Aktuelle Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News

Werbung

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
16.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.