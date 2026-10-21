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Starkes Q3

FRIEDRICH VORWERK-Aktie steigt zweistellig: Optimistischer für das Gesamtjahr

FRIEDRICH VORWERK-Aktie steigt zweistellig: Optimistischer für das Gesamtjahr

Das SDAX-Unternehmen FRIEDRICH VORWERK hebt nach einem Ergebnissprung im dritten Quartal ein weiteres Mal seine Prognosen für das Jahr an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
73.85 EUR 7.35 EUR 11.05 %
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MBB SE
188.40 EUR 9.40 EUR 5.25 %
Charts | News | Analysen

Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen erwartet nun für 2026 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei 220 bis 230 Millionen Euro. Erst im Juli hatte das Management das Ziel für das operative Jahresergebnis auf 180 bis 200 Millionen Euro angehoben. Die neue Umsatzprognose liegt nun bei 760 bis 790 Millionen Euro, hier standen zuvor 730 bis 780 Millionen Euro auf der Agenda.

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Im dritten Quartal war der Erlös vorläufigen Berechnungen zufolge um 13 Prozent auf 228,3 Millionen Euro angestiegen, das operative Ergebnis erhöhte sich überproportional stark um 58 Prozent auf fast 81 Millionen Euro. Beide Werte hätten somit einen Rekord erreicht, hieß es. Das Unternehmen profitiert seit einiger Zeit von Netzausbau und Energiewende, im Quartal schlug den Angaben zufolge unter anderem ein deutlich gesunkener Materialaufwand zu Buche. Seine endgültigen Zahlen will FRIEDRICH VORWERK am 12. November vorlegen.

So reagiert die FRIEDRICH VORWERK-Aktie

Eine weitere Erhöhung der Jahresziele hat am Mittwoch die Aktien von FRIEDRICH VORWERK und seines Großaktionär MBB angetrieben. Die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen sprangen zuletzt um gut 9 Prozent auf das höchste Niveau seit Anfang September. Auch die einfache 200-Tage-Linie ließen sie hinter sich. Letzteres gilt auch für die Papiere der Beteiligungsgesellschaft MBB, die gut 7 Prozent gewannen.

FRIEDRICH VORWERK habe die starken Quartalsergebnisse erzielt, die er erwartet habe, erklärte Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler. Wie deutlich das operative Ergebnis aber gestiegen sei, habe auch ihn überrascht. Das neue Jahresziel für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liege über seiner bereits optimistischeren Prognose. Je nach Wetter sieht er sogar noch Luft nach oben angesichts dessen, was nach drei Quartalen bereits in den Büchern stehe.

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Auch Leon Mühlenbruch von MWB Research lobte die starken Vorabzahlen für das dritte Quartal - vor allem das Ebitda. Er sprach von einem vorteilhaften Projektmix, der gut umgesetzt worden sei. Er goss allerdings auch etwas Wasser in den Wein. Denn der Auftragsbestand sei gefallen und der Auftragseingang nehme weiter ab. Mit fast 130 Millionen Euro liege er mehr als ein Drittel unter dem Niveau vor einem Jahr, so Mühlenbruch. Er habe auch Zweifel, ob Profitabilität und Wachstum so hoch zu halten sind. Daher bleibt er trotz gestiegenem Kursziel auf "Hold".

Metzler-Experte Demeter signalisiert mit seinem Ziel von 120 Euro derweil noch über 60 Prozent Spielraum nach oben. Er liegt sogar über dem inzwischen ein Jahr alten Rekord von gut 109 Euro. Er bleibt daher seiner Kaufempfehlung treu.

/tav/stk

TOSTEDT (dpa-AFX)

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

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Datum Rating Analyst
14:26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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