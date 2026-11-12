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Starkes Quartal

VERBIO-Aktie: Biokraftstoffhersteller wird für 2026 optimistischer

VERBIO-Aktie: Biokraftstoffhersteller wird für 2026 optimistischer

VERBIO startet mit einem überraschend starken Quartal in das Geschäftsjahr und wird für die kommenden Monate zuversichtlicher.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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Der Biokraftstoffhersteller VERBIO Vereinigte BioEnergie hat im ersten Geschäftsquartal die eigenen Erwartungen übertroffen und blickt deshalb etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird 2026 nun am oberen Ende der Prognosespanne von 210 bis 250 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Leipzig mit. Verbio profitiert bereits seit einigen Monaten indirekt von den hohen Ölpreisen, weil Verbraucher an der Tankstelle eher zu den im Vergleich günstigeren Biokraftstoffen wie E10 greifen.

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Umsatz und operatives Ergebnis deutlich gestiegen

Im ersten Geschäftsquartal bis Ende September sprang der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Fünftel auf knapp 534 Millionen Euro. Davon blieben als operatives Ergebnis (Ebitda) gut 76 Millionen Euro – eine Vervielfachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

LEIPZIG (dpa-AFX)

Bildquellen: Verbio, Verbio

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.10.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG

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