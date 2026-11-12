VERBIO-Aktie sinkt leicht: Biokraftstoffhersteller wird für 2026 optimistischer
VERBIO startet mit einem überraschend starken Quartal in das Geschäftsjahr und wird für die kommenden Monate zuversichtlicher.
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Der Biokraftstoffhersteller VERBIO Vereinigte BioEnergie hat im ersten Geschäftsquartal die eigenen Erwartungen übertroffen und blickt deshalb etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird 2026 nun am oberen Ende der Prognosespanne von 210 bis 250 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Leipzig mit. Verbio profitiert bereits seit einigen Monaten indirekt von den hohen Ölpreisen, weil Verbraucher an der Tankstelle eher zu den im Vergleich günstigeren Biokraftstoffen wie E10 greifen.
Umsatz und operatives Ergebnis deutlich gestiegen
Im ersten Geschäftsquartal bis Ende September sprang der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Fünftel auf knapp 534 Millionen Euro. Davon blieben als operatives Ergebnis (Ebitda) gut 76 Millionen Euro – eine Vervielfachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Die VERBIO-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,38 Prozent tiefer bei 26,12 Euro.
LEIPZIG (dpa-AFX)
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Bildquellen: Verbio, Verbio