HUGO BOSS-Aktie verliert trotzdem: HUGO BOSS übertrifft 2022 eigene Gewinnerwartungen

Nach vorläufigen Zahlen hat der Metzinger Modehersteller im Gesamtjahr einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 335 Millionen Euro erreicht, oberhalb der zuletzt angepeilten Spanne von 310 bis 330 Millionen Euro. Das EBIT stieg damit um 47 Prozent im Vorjahresvergleich, ebenfalls stärker als der anvisierte Anstieg zwischen 35 und 45 Prozent.

Den Umsatz steigerte der MDAX-Konzern auf 3,651 Milliarden Euro, ebenfalls oberhalb der Zielspanne von 3,5 bis 3,6 Milliarden Euro. Im Vorjahresvergleich betrug der Anstieg währungsbereinigt 27 Prozent, zuletzt hatte der Konzern ein Plus von 25 bis 30 Prozent zum Vorjahreswert von 2,786 Milliarden Euro angesteuert. Im Schlussquartal betrug das EBIT 104 Millionen Euro und der Umsatz 1,068 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Plus von 15 Prozent.

HUGO BOSS hatte Anfang November mit den Zahlen zum dritten Quartal erneut die Prognosen für 2022 angehoben. Die endgültigen Zahlen für 2022 und das Schlussquartal will der Konzern am 9. März veröffentlichen.

Konzernchef Grieder sehr zufrieden mit den Zahlen

"2022 war ein echtes Rekordjahr für Hugo Boss. Dank des außerordentlich starken Schlussquartals konnten wir unsere eigenen hohen Erwartungen sogar übertreffen", kommentierte Konzernchef Daniel Grieder. Er bezeichnete das vergangene Jahr als "Comeback". Hugo Boss durchläuft derzeit ein Erneuerungsprogramm, das auch jüngere Kunden ansprechen soll.

Nachdem sich der Modekonzern zudem jahrelang stark auf den Ausbau des eigenen Einzelhandels konzentriert hatte, hat der Großhandel nun wieder ein stärkeres Gewicht erhalten. Dies hat Hugo Boss zufolge im vergangenen Jahr Früchte getragen, "die Sichtbarkeit und Marktdurchdringung bei wichtigen Großhandelspartnern" sei deutlich verbessert worden, hieß es.

Die Nachfrage blieb auch im Schlussquartal robust. So legte der Umsatz in diesem Zeitraum um 18 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro zu und überschritt erstmals die Milliardenmarke in einem Quartal. Dabei erzielten die europäische Region (EMEA) und Amerika währungsbereinigt zweistellige Wachstumsraten. Dagegen verzeichnete Hugo Boss einen Umsatzrückgang auf dem chinesischen Festland. Hier machten sich die Corona-Pandemie und daraus folgende Ladenschließungen bemerkbar. Das operative Ergebnis (Ebit) stieg im Schlussquartal um vier Prozent auf 104 Millionen Euro.

Baader Bank belässt Kursziel bei 56 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für HUGO BOSS nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Volker Bosse lobte in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion das starke Zahlenwerk, das seine und auch die Markterwartungen übertroffen habe. Die Dynamik habe jedoch im vierten Quartal im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres 2022 nachgelassen.

Deutsche Bank hält an Buy-Rating für HUGO BOSS fest

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HUGO BOSS auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Eckdaten für 2022 hätten den Konsens und die Unternehmensziele leicht übertroffen, schrieb Analyst Michael Kuhn am Dienstag in einer ersten Reaktion. Für den Markt konnte es möglicherweise etwas zu wenig sein.

Die HUGO BOSS-Aktie stieg im vorbörslichen Tradegate-Handel noch an, bei XETRA verliert sie zeitweise aber 2,31 Prozent auf 59,22 Euro.

