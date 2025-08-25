thyssenkrupp rückt bei U-Boot-Auftrag aus Kanada in die enge Wahl - Aktie dennoch in Rot
Der Marinesparte von thyssenkrupp winkt ein Rüstungs-Deal mit Kanada.
Werte in diesem Artikel
Beim geplanten Kauf mehrerer U-Boote sei der deutsche Rüstungskonzern eines von zwei Unternehmen in der engeren Auswahl, sagte der kanadische Premierminister Mark Carney nach einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin. Für den Nachmittag kündigte Carney eine Visite bei thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel an. Im Oktober wolle er den konkurrierenden Anbieter in Südkorea besuchen.
TKMS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote. Deutschland und Norwegen haben dort bereits gemeinsam zehn U-Boote der Klasse 212CD in Auftrag gegeben. Dieser deutsch-norwegischen Initiative wollen sich die Kanadier möglicherweise anschließen. Merz sagte, eine solche Vereinheitlichung der Systeme wäre "ein sehr starkes Signal" für eine gemeinsame Sicherung des Nordatlantiks.
Im XETRA-Handel verliert die thyssenkrupp-Aktie zeitwese 0,5 Prozent auf 9,09 Euro.
/ax/mfi/sk/DP/mis
BERLIN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere thyssenkrupp News
Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|15.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen