200 Millionen Zuschauer: Der WM-Coup der Telekom bringt die Aktie an die DAX-Spitze

Starkes Sportereignis

17.07.26 12:38 Uhr

Die Fußball-WM 2026 wird für MagentaTV laut Deutsche Telekom zum Rekordereignis. Anleger hoffen auf einen nachhaltigen Effekt und kaufen sich bei der Aktie ein.

• Die Deutsche Telekom profitiert auch wirtschaftlich vom Turnier, mit mehr Neuabschlüssen und Bestmarken bei Abonnements und Werbung, wobei der Einfluss auf den Umsatz im laufenden Jahr noch offen bleibt.

• MagentaTV erreichte bei der Fußball-WM 2026 mehr als 200 Millionen Zuschauer, was die Plattform zum Rekordhalter macht und die Deutsche Telekom-Aktie im DAX steigen lässt.

MagentaTV erreicht bei der Fußball-WM 2026 mehr als 200 Millionen Zuschauer

Die Deutsche Telekom-Aktie profitiert

Auch Abo-Zahlen und Werbenachfrage erreichen laut Konzern neue Bestmarken

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Die Deutsche Telekom-Aktie klettert am Freitag auf XETRA zeitweise um 2,1 Prozent auf 27,24 Euro und ist damit der stärkste Wert im DAX. Auslöser ist eine Bilanz des Konzerns zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Mit mehr als 200 Millionen Zuschauern erreicht das Turnier auf der hauseigenen Plattform MagentaTV so viele Menschen wie kein Sportereignis zuvor. Zum Vergleich zieht der Konzern die EURO 2024 heran, die es auf 70 Millionen Zuschauer brachte. Während des gesamten Turniers stellte MagentaTV zudem eigenen Angaben zufolge neue Bestmarken bei Reichweite, Streaming, Social Media und Vermarktung auf.

Zuschauerrekorde in fast jeder Kategorie

Von den insgesamt 44 exklusiven Live-Spielen war das Viertelfinale zwischen England und Norwegen mit acht Millionen Zuschauenden der Publikumsmagnet des Turniers. Es folgen das Achtelfinale Brasilien gegen Norwegen mit 6,9 Millionen sowie die Gruppenphasen-Partie Frankreich gegen Senegal mit 6,5 Millionen Zuschauenden. Auch in den sozialen Medien setzte die WM neue Maßstäbe: Die Kanäle von MagentaTV und MagentaSport kamen nach Konzernangaben auf mehr als zwei Milliarden Impressionen und über 900 Millionen Videoaufrufe, während eines Deutschland-Spiels erreichte die Plattform mit 14.700 Gbit/s den höchsten je gemessenen Datenverkehr.

Auch wirtschaftlich ein Rekordturnier

Die Telekom spricht auch wirtschaftlich von einem Erfolg: Im bisherigen Turnierverlauf habe es mehr als doppelt so viele Neuabschlüsse gegeben wie während der EURO 2024. Das Spiel Frankreich gegen Senegal markierte demnach zudem den stärksten Absatztag in der Geschichte von MagentaTV. Auch im Werbemarkt sei die Nachfrage außergewöhnlich hoch gewesen, etwa bei den durchgängig ausgebuchten Werbeplätzen während der Spielunterbrechungen und bei den exklusiven Partien.

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Deutsche Telekom-Aktie mit klarem Vorsprung im DAX

Der Kursausschlag fällt zusammen mit der Vorlage dieser Turnierbilanz und macht das Papier zum mit Abstand stärksten DAX-Wert des Tages. Für Anleger ist die Aussagekraft solcher Quotenrekorde vor allem mittelbar: Sie zeigen, wie stark das Interesse an den exklusiv bei MagentaTV gezeigten Spielen war, sagen für sich genommen aber noch nichts über die tatsächliche Umsatzwirkung im laufenden Geschäftsjahr aus, zu der der Konzern in der Mitteilung keine Zahlen nennt.

Ob sich der Zuschauer- und Abo-Boom über das Turnierende hinaus hält, dürfte sich erst zeigen, wenn die Telekom im Rahmen der nächsten Quartalszahlen konkrete Nutzerzahlen vorlegt. Bis dahin bleibt das WM-Finale am 19. Juli der nächste große Termin für MagentaTV.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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