INDUS-Aktie springt hoch: Jahresausblick angehoben
Die Beteiligungsgesellschaft INDUS Holding peilt nach einem starken Wachstum im ersten Halbjahr mehr Umsatz und Ergebnis im Gesamtjahr an.
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Der Erlös dürfte 2026 nun bei 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro liegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bergisch-Gladbach mitteilte. Am unteren und oberen Ende der Spanne waren bisher 50 Millionen weniger vorgesehen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) erwartet das Management mit 220 bis 260 Millionen Euro deutlich höher als bisher mit 160 bis 190 Millionen. Die entsprechende Marge sollte 11 bis 13 Prozent betragen statt 8 bis 10 Prozent.
Grund für den Aufschwung sind höhere Preise für den Rohstoff Wolframcarbid, der dem größten Unternehmen in der INDUS-Sparte Material Solutions Schwung verleiht. Die INDUS-Aktie legt via XETRA zeitweise 6,86 Prozent auf 29,60 Euro zu.
Im ersten Halbjahr stieg der Konzernerlös von INDUS nach vorläufiger Berechnung um gut 15 Prozent auf rund 965 Millionen Euro. Das operative Ergebnis kletterte auf 123,5 Millionen Euro und damit mehr als das Doppelte. Die Marge zog um 6,1 Prozentpunkte auf 12,8 Prozent an.
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BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX)
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Bildquellen: INDUS Holding AG
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