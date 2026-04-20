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Starkes Wachstum

LOréal-Aktie gewinnt: Kosmetikriese überrascht mit starkem Jahresstart

22.04.26 20:17 Uhr
Überraschungscoup: L’Oréal übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie mit Plus | finanzen.net

Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist im ersten Quartal stärker als erwartet gewachsen.

Werte in diesem Artikel
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
361,30 EUR 11,95 EUR 3,42%
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Auf vergleichbarer Basis kletterten die L'Oreal-Erlöse im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 12,15 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Fachleute hatten im Schnitt ein geringeres Wachstum erwartet. Das Geschäft in China belebte sich spürbar und auch das Luxusgeschäft wuchs. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine legten am Abend um 2,5 Prozent zu.

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

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Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

DatumRatingAnalyst
17.04.2026LOréal OverweightBarclays Capital
16.04.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
15.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2026LOréal BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.04.2026LOréal OverweightBarclays Capital
14.04.2026LOréal BuyUBS AG
13.04.2026LOréal BuyUBS AG
27.03.2026LOréal OverweightBarclays Capital
18.03.2026LOréal OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.04.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
02.04.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
25.03.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
09.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
02.03.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.

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