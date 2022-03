Rheinmetall-Aktie fester: Höhere Profitabilität erwartet - Italien-Geschäft soll ausgebaut werden

Die Erlöse sollen organisch um 15 bis 20 Prozent steigen, kündigte der im MDAX notierte Rheinmetall -Konzern anlässlich der Jahrespressekonferenz an. In der Prognose seien die sich konkretisierenden Pläne der Bundesregierung aus den vergangenen Tagen bereits berücksichtigt. Die operative Ergebnisrendite soll sich auf über 11 nach 10,5 Prozent im Vorjahr verbessern.

Der Düsseldorfer Konzern hatte bereits vergangene Woche Eckzahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Demnach stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,7 Prozent auf knapp 5,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte deutlich um ein Drittel auf 594 Millionen Euro. Dazu habe insbesondere die gute Ergebnisentwicklung im vierten Quartal beigetragen, das eine operativen Marge von über 16, Prozent aufwies. Die Dividende will der Konzern nun deutlich auf 3,30 von 2,00 Euro je Anteil erhöhen.

Rheinmetall will Italien-Geschäft ausbauen - Beteiligung möglich

Rheinmetall könnte das bestehende Geschäft in Italien auch angesichts großer Rüstungsaufträge in dem Land mit einer Beteiligung an einem Partner ausbauen. "Es gibt in Italien ein großes Programm (Infantry Fighting Vehicle), an dem wir Interesse gezeigt haben", sagte Rheinmetall-CEO Armin Papperger. Grundsätzlich sei der Düsseldorfer Konzern auch an einer "minoritären Beteiligung" an der italienischen Industrie interessiert. "Es gibt aber noch keine Verhandlungen", ergänzte der Manager.

In den Medien wurde in den vergangenen Tagen die zum Leonardo-Konzern gehörende Oto Melara genannt, an der Rheinmetall Interesse haben könnte.

Das Budget für den Schützenpanzer-Auftrag der italienischen Regierung bezifferte Papperger auf rund 2,2 Milliarden Euro. Rheinmetall beschäftigt in Italien etwa 1.200 Mitarbeiter. "Italien ist daher quasi ein Heimmarkt", ergänzte der Manager.

Via XETRA gewinnt die Rheinmetall-Aktie aktuell 3,3 Prozent auf 161,45 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images