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Zahlen beflügeln adidas-Aktie: Starkes Wachstum übertrifft Erwartungen - Ausblick bestätigt

29.04.26 07:50 Uhr
Zahlen beflügeln adidas-Aktie: Gewinnsprung trotz Währungs- und Zollbelastung | finanzen.net

Der Sportartikelhersteller adidas hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und seine Prognosen bestätigt.

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adidas
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So stieg der Umsatz um gut 7 Prozent auf rund 6,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Währungsbereinigt erzielte adidas ein Wachstum von 14 Prozent. Eine starke Nachfrage verzeichnete das Unternehmen insbesondere in seinen eigenen Verkaufskanälen. Dagegen fiel das Plus im Großhandel schwächer aus - da der Einzelhandel derzeit wegen des unsicheren Konsumumfeldes verstärkt auf Rabatte setzt, verkauft adidas eigenen Angaben zufolge aktuell keine "übermäßigen Mengen" an seine Partner, um die Preisnachlässe unter Kontrolle zu behalten.

Das Betriebsergebnis stieg trotz Gegenwind durch Währungseffekte und Zöllen um 15,5 Prozent auf 705 Millionen Euro. Analysten hatten sowohl bei Umsatz als auch operativem Ergebnis mit weniger gerechnet. Der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn verbesserte sich um 12,6 Prozent auf 482 Millionen Euro.

Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legt das Papier zeitweise 3,04 Prozent zu auf 142,55 Euro.

/nas/stk

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, Photoman29 / Shutterstock.com

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