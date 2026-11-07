Starlineps Enterprises zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Starlineps Enterprises gab am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Starlineps Enterprises 0,080 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Starlineps Enterprises im vergangenen Quartal 196,8 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 46,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Starlineps Enterprises 368,6 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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