SpaceX verbündet sich mit QUALCOMM: Greift Elon Musk jetzt die US-Mobilfunkriesen an? - Aktien im Fokus

Starlink

04.11.26 16:41 Uhr

Zehntausende Funkstandorte will SpaceX ab 2027 mit QUALCOMM-Technik ausrüsten, doch eine entscheidende Lücke im Plan schließt der Deal noch nicht.

• Die SpaceX-Aktie fiel nach der Bekanntgabe unter den Ausgabepreis von 135 US-Dollar, was auf politische Unsicherheiten und die hohen Investitionskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau des Bodennetzes zurückzuführen ist.

• Der Ausbau umfasst den Einsatz modernster Funktechnologie, inklusive Frequenzvergabe im niedrigen Bereich um 800 MHz, um Gebäudeverbesserung zu gewährleisten und das Netz gegen Wettbewerber wie AT&T, Verizon und T-Mobile zu positionieren.

SpaceX setzt beim Bodennetz von Starlink Mobile auf Technik von QUALCOMM

Ausbau soll 2027 starten und Zehntausende Standorte umfassen

SpaceX-Aktie rutscht unter den Ausgabepreis von 135 US-Dollar

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SpaceX hat QUALCOMM als Technikpartner für das landesweite terrestrische 5G-Netz von Starlink Mobile ausgewählt, wie der Chipkonzern am Mittwoch mitteilte, und rückt damit seinem Ziel näher, zum vierten großen Mobilfunkanbieter der USA aufzusteigen. An der Börse wird die Nachricht allerdings von der Politik überlagert: Die SpaceX-Aktie verliert im NASDAQ-Handel zeitweise 2,31 Prozent auf 138,05 US-Dollar, einen Tag nach der Kongresswahl, bei der die Demokraten beide Kammern gewonnen haben.

Was QUALCOMM für das Starlink-Netz liefert

Konkret stattet QUALCOMM die Basisstationen mit seinen Plattformen Dragonwing QRU100 und QDU100 aus, ergänzt um Steuersoftware für die unterste Funkschicht. Die Funkeinheiten arbeiten mit Massive MIMO und je 64 Sendepfaden und 64 Empfangspfaden, was Abdeckung, Kapazität und spektrale Effizienz verbessern soll. Der landesweite Ausbau beginnt 2027 und soll über die mehrjährige Laufzeit Zehntausende Standorte umfassen, ein Auftragsvolumen nennen beide Seiten nicht. Durga Malladi, der bei QUALCOMM unter anderem Technologieplanung und das Rechenzentrumsgeschäft verantwortet, sagte gegenüber Yahoo Finance, der Ausbau werde ab dem kommenden Jahr zügig hochgefahren, bis zur landesweiten Abdeckung.

Michael Nicolls, Senior Vice President bei Starlink, spricht vom ersten vollständig integrierten landesweiten Netz aus Satelliten und Bodenstationen. Die Zusammenarbeit soll den Zeitplan für die eigene Architektur der Basisstationen beschleunigen. Beide Unternehmen werten den Auftrag zudem als ersten kommerziellen Schritt hin zu einer KI-nativen 6G-Infrastruktur, der Schwerpunkt liegt vorerst aber klar auf 5G.

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Neue Frequenzen sollen die Lücke in Gebäuden schließen

Die Technik ist nur ein Baustein des Plans. Am 8. Oktober vereinbarte SpaceX den Kauf eines landesweiten Lizenzpakets mit bis zu 14 MHz gepaartem Spektrum im Bereich um 800 MHz vom Investor Grain Management. Diese niedrigen Frequenzen sollen eine Abdeckungsschicht liefern, die Wände durchdringt und Kunden auch in Gebäuden erreicht. Die Kapazität kommt dagegen aus Frequenzen um 2 GHz: Bereits 2025 hatte SpaceX mit EchoStar den Erwerb von 65 MHz Spektrum in den USA vereinbart.

Ein Rivale, an dem T-Mobile US mitverdient

Mit dem Bodennetz kann Starlink direkter gegen AT&T, Verizon und T-Mobile US antreten. Die Washington Post berichtete am 2. November, dass SpaceX mit EchoStar über ein eigenes Mobilfunkangebot unter dessen Marke Boost Mobile verhandelt. Berichten zufolge hatten die drei großen Netzbetreiber zuvor abgelehnt, SpaceX Kapazität in ihren Netzen zu vermieten.

Pikant ist die Rolle von T-Mobile US. Der Konzern hatte die Lizenzen im Bereich um 800 MHz im August für insgesamt 3,6 Milliarden US-Dollar an Grain abgegeben, bezahlt mit 2,9 Milliarden US-Dollar in bar und Lizenzen im Bereich um 600 MHz. Laut seinem Quartalsbericht erhält T-Mobile US zudem die Hälfte künftiger Verkaufserlöse, soweit diese das eingesetzte Kapital, bestimmte Kosten und eine festgelegte Rendite von Grain übersteigen. Ein etablierter Anbieter verdient damit am Markteintritt seines neuen Rivalen mit.

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Starkes Kerngeschäft, offene Kostenfrage

Die finanzielle Basis für den Vorstoß liefert das Satellitengeschäft. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz im Segment Konnektivität um 69 Prozent zum Vorjahresquartal auf 5,2 Milliarden US-Dollar, wie SpaceX am 20. Oktober berichtete. Zugleich kletterten die Investitionen dort auf gut 1,5 Milliarden US-Dollar nach rund 1,0 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Ein Bodennetz mit Zehntausenden Standorten fügt dieser Rechnung einen weiteren kapitalintensiven Block hinzu, dessen Kosten SpaceX bislang nicht beziffert. Auch der Anspruch des integrierten Netzes bleibt vorerst ein Versprechen, denn am Boden beginnt der Ausbau erst im kommenden Jahr.

Der nächste belastbare Datenpunkt ist die behördliche Genehmigung des Frequenzkaufs von Grain, dessen Abschluss SpaceX für die erste Jahreshälfte 2027 erwartet. Erst mit diesen Lizenzen kann das neue Bodennetz die Versorgung in Gebäuden liefern, mit der Starlink Mobile gegen die etablierten Anbieter punkten will.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

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