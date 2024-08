Starmer kommt zu Antrittsbesuch nach Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Nach nur sieben Wochen im Amt kommt der britische Premierminister Keir Starmer am Mittwoch zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei vor dem Berliner Kanzleramt mit militärischen Ehren empfangen (10.00 Uhr). Nach dem Gespräch ist eine Pressekonferenz geplant (gegen 12.00 Uhr).

Die beiden Politiker, die derselben europäischen Parteienfamilie angehören, hatten sich nach dem Amtsantritt Starmers am 5. Juli schon beim Nato-Gipfel in Washington und beim Europa-Gipfel in Südengland getroffen. Der Antrittsbesuch soll dazu genutzt werden, den deutsch-britischen Beziehungen neue Impulse zu geben.

Starmers konservativer Vorgänger Rishi Sunak hatte 18 Monate verstreichen lassen, bevor er im April dieses Jahres seinen Antrittsbesuch in Berlin absolvierte. Dabei verständigten sich die beiden auf eine gemeinsame Erklärung zur Vertiefung der Zusammenarbeit im Sicherheits- und Verteidigungsbereich.

Großbritannien ist 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten, gehört aber wie Deutschland der Nato, der G7 wirtschaftsstarker westlicher Demokratien und der G20 der weltweit wichtigsten Wirtschaftsmächte an./mfi/DP/nas