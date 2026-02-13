DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.625 +1,1%Euro1,1861 -0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus
Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Starmer: Müssen zum Kampf bereit sein

14.02.26 11:16 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat angesichts der Bedrohung durch Russland eine Aufrüstung der europäischen Partner angemahnt. "Hard power", die Fähigkeit, die eigenen Interessen militärisch und wirtschaftlich durchzusetzen, sei "die Währung unsere Zeit", sagte Starmer während seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, und diese müsse aufgebaut werden.

Wer­bung

"Wir müssen in der Lage sein, Aggression abzuschrecken, und ja, wenn nötig, müssen wir bereit sein, zu kämpfen, alles zu tun, was erforderlich ist, um unsere Mitmenschen, unsere Werte und unsere Lebensweise zu schützen", sagte Starmer, der betonte: "Wir suchen keinen Konflikt. Unser Ziel ist dauerhafter Frieden." Europa müsse dafür auf eigenen Füßen stehen, unabhängiger vom größten Nato-Partner USA.

Auch im Falle eines Friedensabkommens in der Ukraine, "auf das wir alle intensiv hinarbeiten", würde die Aufrüstung Russlands die Gefahr für Europa nur noch verstärken. "Denn sie würde nicht aufhören", sagte Starmer, der auf die Nato-Prognose verwies, Russland könnte am Ende des Jahrzehnts zu einem militärischen Angriff gegen das Bündnis bereit sein. "Deshalb müssen wir auf diese Bedrohung reagieren."/mj/DP/zb