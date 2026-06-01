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Starmer-Nachfolge: Burnham als Abgeordneter vereidigt

22.06.26 16:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Der potenzielle Nachfolger des britischen Premierministers Keir Starmer, Andy Burnham, ist als Abgeordneter im britischen Unterhaus vereidigt worden.

Sichtlich beeindruckt von der Bedeutung des Moments schritt Burnham im voll besetzten Unterhaus zum Rednerpult, wo er den Eid ablegte und seine Treue zum Königshaus schwor. Von den Bänken seiner Labour-Fraktion kamen zustimmende Rufe. Mitglieder aus dem Kabinett des scheidenden Premiers Keir Starmer waren kaum zu sehen.

Kurz nach dem Rücktritt Starmers am Morgen hatte Burnham angekündigt, den scheidenden Premier beerben zu wollen. Er werde sich um den Vorsitz der Labour-Partei bewerben, so der 56-Jährige.

Burnham wird schon lange als heißer Kandidat auf die Nachfolge des glücklosen Starmer gehandelt. In seinem bisherigen Amt als Bürgermeister der Metropolregion Manchester war ihm das jedoch nicht möglich. In der vergangenen Woche schaffte er dann den Sprung ins Parlament bei einer Nachwahl im Bezirk Makerfield nahe Manchester.

Chancen stehen gut für Burnham

Indes zog sich Ex-Gesundheitsminister Wes Streeting aus dem Rennen um den Labour-Vorsitz zurück. Er sicherte Burnham seine Unterstützung zu. Damit stehen nun alle Zeichen auf einen raschen Übergang zu Burnham als neuem Parteichef und Premierminister.

In einem Statement würdigte Burnham am Vormittag den "gewaltigen Dienst", den Starmer dem Land erwiesen habe. Priorität müsse jetzt haben, das Land voranzubringen, so der populäre Politiker./cmy/DP/jha