Starmer-Rivale Andy Burnham tritt bei Nachwahl für Labour an

LONDON (dpa-AFX) - Der innerparteiliche Rivale des britischen Premiers Keir Starmer, Andy Burnham, geht als Labour-Kandidat bei der anstehenden Nachwahl im Bezirk Makerfield ins Rennen. Das teilten die britischen Sozialdemokraten mit.

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Sollte Burnham das Parlamentsmandat erringen, das ein Parteifreund für ihn niedergelegt hatte, dürfte er Premierminister Keir Starmer schon bald herausfordern.

Wahlerfolg alles andere als ausgemacht

Burnham gilt als populärster Labour-Politiker im Land. In Makerfield nahe Manchester hat der Bürgermeister der Metropolregion ein Heimspiel. Dennoch gilt der Ausgang der für den 18. Juni geplanten Wahl alles andere als ausgemacht.

Die rechtspopulistische Partei Reform UK von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage hatte dort bereits bei der vergangenen Parlamentswahl im Jahr 2024 stark abgeschnitten. Inzwischen liegt sie landesweit in den Umfragen deutlich vor Labour./cmy/DP/jha