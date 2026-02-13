DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.625 +1,1%Euro1,1861 -0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus
Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Starmer: Sind nicht mehr das Großbritannien der Brexit-Jahre

14.02.26 11:16 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer baut in der Verteidigung auf die gemeinsame Zusammenarbeit in Europa. "Wir sind nicht mehr das Großbritannien der Brexit-Jahre, denn wir wissen, dass wir Handlungsfähigkeit einer gefährlichen Welt nicht mit Abkapselung erreichen", sagte Starmer auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Wer­bung

"Darum bin ich heute hier, um deutlich zu machen: Es gibt keine britische Sicherheit ohne Europa und keine europäische Sicherheit ohne Großbritannien. Das ist die historische Lektion und es ist auch heute die Realität", sagte Starmer.

Die Zusammenarbeit für eine stärkere und europäischere Nato bedeute vertiefte Zusammenarbeit in Industrie, Technologie und der weiteren Wirtschaft. Diese seien die Fundamente, auf denen Sicherheit und Wohlstand gegründet seien./cn/DP/zb