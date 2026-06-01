Starmer will Abgeordneter im britischen Parlament bleiben

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Regierungschef Keir Starmer will auch nach seinem Ausscheiden als Premier sein Mandat im Parlament behalten. Das bestätigte britischen Medien zufolge ein Sprecher der Downing Street gegenüber Reportern. Starmer ist derzeit Abgeordneter für den Londoner Wahlbezirk Holborn und St. Pancras.

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Der 63-Jährige hatte am Montag nach monatelangem Druck aus seiner Partei seinen Rücktritt angekündigt. Es gilt als so gut wie sicher, dass nun der frühere Bürgermeister der Metropolregion Manchester, Andy Burnham, Starmer beerben wird. Dieser wurde am Montag kurz nach Starmers Rücktrittsrede im Parlament als Abgeordneter vereidigt. Er hatte in der vergangenen Woche einen Sieg bei der Nachwahl im Bezirk Makerfield nahe Manchester errungen und damit den Sprung ins Parlament geschafft.

Die Frage ist jedoch, ob sich Burnham einem aufwendigen Auswahlverfahren der Labour-Partei stellen muss. Sollte er der einzige Bewerber für den Labour-Vorsitz bleiben, wäre keine Wahl durch die Parteibasis notwendig und er könnte noch im Juli von König Charles III. zum Premier ernannt werden.

Bei der Sitzung des Kabinetts am Dienstag sagte Starmer nach Angaben der Downing Street zu seinen Ministerinnen und Ministern: "Dies ist das Ende meiner Reise, aber nicht das Ende eurer."/pba/DP/stw