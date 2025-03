'Starship'-Testversuch kurz vor Start abgebrochen

Heute im Fokus

Scout24-Aktie klettert auf Rekordhoch: Deutsche Bank hebt Kursziel an. Milliardendeal für Capri: Prada will wohl Versace kaufen. Strategy-Aktie springt an: Pensionsfonds kauft bei Bitcoin-Investor massiv zu. ING erhöht Beteiligung an Vermögensverwalter Van Lanschot Kempen. Lenovo stellt Laptop mit drei Displays und faltbarem Bildschirm vor. Telekom testet App-loses KI-Smartphone.