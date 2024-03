Start in Kürze geplant

Wenige Stunden vor dem geplanten Start haben die US-Behörden dem Unternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk die Genehmigung für einen dritten Test seiner Weltraumrakete Starship erteilt.

Alle Auflagen seien erfüllt worden, teilte die zuständige Bundesluftfahrtbehörde FAA am Mittwoch mit. Das zweistufige Starship soll am Donnerstag um 13.00 Uhr MEZ von einer Rampe in Boca Chica im Bundesstaat Texas abheben. Die beiden vorherigen Tests waren durch Explosionen frühzeitig zu Ende gegangen, lieferten nach Darstellung von Tesla-Chef Musk jedoch wertvolle Erkenntnisse. Seine langfristigen Pläne für die Rakete umfassen auch bemannte Flüge zum Mars.

Teststart von Raketensystem 'Starship' etwas nach hinten verschoben

Der bereits dritte Teststart des größten jemals gebauten Raketensystems ist etwas nach hinten verschoben worden. Es müssten zunächst noch Boote aus dem Sperrgebiet im Golf von Mexiko entfernt werden, schrieb Raketenbetreiber SpaceX am Donnerstagmittag auf X (vormals Twitter). Der Start sei nun für 14.10 Uhr deutscher Zeit angepeilt, zuvor war 13 Uhr geplant gewesen. Weitere Verschiebungen waren zunächst nicht ausgeschlossen.

Abheben soll das unbemannte "Starship" am Weltraumbahnhof von SpaceX im US-Bundesstaat Texas. Geplant ist ein rund einstündiger Testflug, anschließend sollen die beiden Raketenstufen kontrolliert im Meer landen.

Bei einem ersten Test im vergangenen April war das komplette Raketensystem schon nach wenigen Minuten explodiert. Bei einem zweiten Test im November hatten sich die beiden Raketenstufen zwar getrennt und die obere war noch eine Zeit lang weitergeflogen, kurz darauf waren jedoch beide separat explodiert.

