Delivery Hero-Aktie profitiert: Delivery Hero gründet Venture-Capital-Fonds

Der Fonds DX Ventures, der ein Anfangskapital von 50 Millionen Euro hat, soll unabhängig gemanagt werden, teilte der Berliner DAX -Konzern mit. Investiert werden soll weltweit in vielversprechende Unternehmen im Frühstadium in den Bereichen "On-Demand-Services, Lebensmitteltechnologie, nachhaltige Innovation, künstliche Intelligenz, Fintech und Logistik".

Delivery Hero, selbst einst ein Start-up aus der Rocket-Internet-Schmiede, hat nach eigenen Angaben Start-up-Unternehmen seit vielen Jahren mit Venture Capital unterstützt. Das DX-Ventures-Team sei bereits verantwortlich für mehr als 500 Millionen Euro an Minderheitsbeteiligungen in vielen Branchen, darunter "globale Erfolgsgeschichten" wie die Online-Lieferdienste Rappi in Kolumbien, Glovo in Spanien und das kalifornische Start-Up Impossible Foods, einen Hersteller von pflanzlichem Fleischersatz wie Burger-Patties.

Die Aktien von Delivery Hero gewinnen im frühen Xetra-Handel derzeit 0,76 Prozent und kosten damit 133,35 Euro.

