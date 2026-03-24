DAX22.465 -0,8%Est505.542 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +0,6%Nas21.947 +1,4%Bitcoin61.494 +0,8%Euro1,1594 -0,2%Öl101,4 +1,3%Gold4.421 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüngliche Nahost-Signale: DAX in Rot -- Asiens Börsen erholt -- Ölpreise steigen erneut -- BTC, Ölaktien, TUI, Novo Nordisk, Bayer, DroneShield, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Krypto-Anlagen im Wandel: So macht die Wall Street Bitcoin & Co. für Anleger attraktiver Krypto-Anlagen im Wandel: So macht die Wall Street Bitcoin & Co. für Anleger attraktiver
Rheinmetall-Aktie rutscht ab trotz erreichtem Meilenstein mit neuem Super-Panzer MARTE - So reagieren HENSOLDT, RENK & Co. Rheinmetall-Aktie rutscht ab trotz erreichtem Meilenstein mit neuem Super-Panzer MARTE - So reagieren HENSOLDT, RENK & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Start-up-Verbandschefin fordert flexibleren Kündigungsschutz

24.03.26 09:20 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Startup-Verbands, Verena Pausder, plädiert für eine Lockerung des Kündigungsschutzes für Arbeitnehmer mit höheren Einkommen. "Die Kosten für Fehler sind zu hoch in diesem Land", sagte Pausder der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Wer­bung

"Wenn Gründer in der Findungsphase vielleicht mal die falsche hoch qualifizierte Person einstellen, die doch nicht ins Unternehmen passt, kostet es sehr viel Geld und Energie, sich wieder zu trennen", sagte Pausder. "Eines der Hauptprobleme deutscher Start-ups ist, dass sie nicht genug atmen können."

"Ich bin nicht dafür, den Kündigungsschutz flächendeckend abzuschaffen", betonte Pausder. Aber gerade für Start-ups müsse es bei Mitarbeitern mit höheren Einkommen eine Flexibilisierung geben. Pausder kann sich eine eigene Regelung für junge Firmen vorstellen. "Man könnte das zum Beispiel an die Anzahl an Jahren nach der Gründung knüpfen."

Flexiblere Regeln für gefragte Fachkräfte

Es gehe im Start-up-Bereich um Talente, "die ziemlich frei von rechts nach links wechseln können", sagte Pausder. Und auch wenn sie nicht sofort eine neue Beschäftigung fänden, könnten sie mit dem zuvor bezogenen Gehalt "locker ein paar Monate überbrücken".

Wer­bung

Sorgen vor einem Dammbruch, wenn man mit der Aufweichung des Kündigungsschutzes für Gutverdiener beginne, hält Pausder entgegen: "Wenn Unternehmen stattdessen lieber woanders Leute einstellen, ist auch nichts gewonnen."/als/DP/stw