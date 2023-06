NYSE-Titel Virgin Galactic-Aktie zündet vorbörslich Kursrakete: Virgin Galactic will noch im Juni kommerziellen Flugbetrieb ins All starten

Der Start des ersten Fluges "Galactic 01" sei zwischen dem 27. und 30. Juni geplant, teilte das Unternehmen des britischen Milliardärs mit Sitz im US-Bundesstaat Kalifornien mit.

Bei "Galactic 01" handele es sich um eine Forschungsmission mit drei Angehörigen der italienischen Luftwaffe. Beim darauf folgenden, für Anfang August geplanten Flug seien dann "private Astronauten" an Bord, hieß es weiter. Von da an sollen monatlich kommerzielle Flüge in den Weltraum starten.

Tickets für den Touristenflug ins All hatte Virgin Galactic schon im Februar 2022 angefangen zu verkaufen. Laut den damals angegebenen Preisen kostet die rund 1,5 stündige Tour inklusive Schwerelosigkeit 450 000 US-Dollar (400 000 Euro) pro Person.

Bransons Unternehmen ist nicht das erste, das zahlungskräftigen Privatiers Weltraumreisen ermöglicht. Amazon-Gründer Jeff Bezos und sein Unternehmen Blue Origin schickten schon mehrere Passagiere ins All. Konkurrent ist auch Elon Musks Raumfahrtsfirma SpaceX, die bislang zwei komplett private Missionen zur Internationalen Raumstation (ISS) durchgeführt hat.

Dennoch gilt der 72-jährige Branson als Pionier auf dem Gebiet der privaten Raumfahrt, seine Firma Virgin Galactic gründete er für diesen Zweck bereits 2004. Im Juli 2021 schaffte es Branson in einem Quasi-Wettrennen unter Milliardären zehn Tage vor Jeff Bezos in einem eigenen Raumschiff ins All. Der früher noch für das dritte Quartal 2022 anvisierte Testflug mit den italienischen Luftstreitkräften war allerdings wegen technischer Nachbesserungen auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Die Virgin Galactic-Aktie legt vorbörslich an der NYSE zeitweise um 40,64 Prozent auf 5,71 US-Dollar zu.

