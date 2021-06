Start von Förderinstrument für Markthochlauf von grünem Wasserstoff

BERLIN (Dow Jones)--Das neue deutsche Förderinstrument zum internationalen Markthochlauf von grünem Wasserstoff ist gestartet. Die "H2Global Stiftung" wurde von 16 Unternehmen gegründet. Sie soll grünen Wasserstoff oder Derivate im Ausland mit langfristigen Verträgen ankaufen und in Deutschland über jährliche Auktionen wiederverkaufen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht in dem neuen Förderinstrument einen wichtigen Meilenstein in der nationalen Wasserstoffstrategie, die Deutschland den Weg hin zur Klimaneutralität erleichtern soll.

"Unser Ziel ist es, einen schnellen Markthochlauf für grünen Wasserstoff und dessen Folgeprodukte zu fördern und dabei die langfristige Versorgung mit grünen Energieträgern in Deutschland zu sichern. Dies ermöglicht uns das marktwirtschaftlich getriebene Förderinstrument H2Global", erklärte Altmaier. "Es ist ein herausragendes Beispiel für die Kopplung einer innovativen Industrie mit einer nachhaltigen Energiepolitik. Dabei leistet H2Global einen wichtigen Beitrag für einen wettbewerbsstarken und klimaneutralen Technologiestandort Deutschland."

Über das Instrument H2Global sollen gemeinsam mit der Wirtschaft Wege aufgezeigt werden, wie grüner Wasserstoff und dessen Folgeprodukte in Partnerländern wettbewerbsfähig und gleichzeitig nachhaltig produziert und exportiert werden können. Das Vergabeverfahren für die Derivate aus grünem Wasserstoff soll in diesem Jahr starten. Mit Lieferungen der Wasserstoffprodukte ist laut Ministerium ab 2024 zu rechnen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2021 08:00 ET (12:00 GMT)