Start von Vega-Rakete erneut wegen ungünstiger Höhenwinde verschoben

KOUROU (dpa-AFX) - Der Start einer europäischen Vega-Rakete mit Satelliten an Bord ist am frühen Montagmorgen deutscher Zeit wegen ungünstiger Höhenwinde über dem Weltraumbahnhof Kourou erneut verschoben worden. Man plane nun ein neues Startdatum, teilte der europäische Raketenbetreiber Arianespace mit. Eigentlich sollte die Vega VV16 mit 53 Satelliten am frühen Montagmorgen in Kourou abheben, das im südamerikanischen Französisch-Guayana liegt. Die Wetterlage sei aber weiterhin ungünstig.

Der Start der Vega war zunächst im März wegen der Corona-Krise verschoben worden. Im laufenden Monat gab es bereits mehrere Absagen wegen schlechter Wetterbedingungen - zuletzt am Sonntag.

Mit 30 Metern Höhe ist die Rakete der kleinste Lastenträger im Arsenal des europäischen Unternehmens. Im vergangenen Sommer war es zu einem Fehlstart einer Vega gekommen. Wahrscheinlicher Grund war ein Defekt im vorderen Teil des Triebwerks in der zweiten Raketenstufe. Die Rakete zerbrach in zwei große Teile. Ihren Erstflug absolvierte die Vega am 13. Februar 2012./cb/DP/zb