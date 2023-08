BVB-Aktie: BVB-Trainer Terzic nimmt Spieler vor Saisonauftakt in die Pflicht - in DFB-Pokal weiter - Entwarnung bei Süle

Startphase

Trainer Edin Terzic hat die Profis von Borussia Dortmund vor dem Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga in die Pflicht genommen.

"Wenn man an die Startphase der vergangenen Saison denkt, wie viele Punkte wir da unnötig liegengelassen haben - das konnten wir am Ende trotz einer richtig guten Aufholjagd nicht mehr kompensieren. Es ist der klare Auftrag für den Start in die neue Saison, dass wir der Musik nicht hinterherhecheln möchten, sondern von Beginn an zeigen wollen, wo die Reise für uns hingehen kann", sagte Terzic nach dem lockeren 6:1-Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten TSV Schott Mainz.

"Wir haben das Gefühl, dass wir viele gute Dinge einleiten konnten, dass wir diese Energie wecken konnten; dass wir vielleicht diesen riesigen Respekt vor dem Wort Deutscher Meister werden zu können, etwas abgelegt haben", sagte Terzic bei seinem Samstagabend-Auftritt im ZDF-Sportstudio mit Blick auf den knapp verpassten Titel in der vergangenen Saison. In der Mannschaft stecke noch viel Potenzial, das man jeden Tag neu herausfordere, um das Maximum zu erreichen: "Dass es dann am Ende richtig süß schmeckt, am Ende der Saison, und dass wir dann endlich die Schale nach Dortmund zurückholen können."

Trotz des mühelosen Weiterkommens in Mainz übte der 40-Jährige leichte Kritik am Auftritt seiner Mannschaft. "Wir haben vor allem in der Anfangsphase einige Dinge nicht so umgesetzt, wie wir es vor dem Spiel besprochen hatten. Damit haben wir uns das Leben unnötig schwer gemacht. Darüber werden wir reden", sagte Terzic.

Der BVB-Coach kündigte für die kommenden Wochen eine intensive Arbeit an. "Es war eine sehr kurze Vorbereitungsphase, die für uns noch lange nicht abgeschlossen ist. Wir werden den Rest des Augusts nutzen, um richtig viel zu trainieren und einige Dinge zu verbessern und einzustudieren", sagte Terzic. Die Dortmunder starten am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln in die Bundesligasaison.

Der gegen Schott Mainz fehlende Neuzugang Felix Nmecha könnte gegen die Kölner sein Pflichtspiel-Debüt für den BVB feiern. Nachdem Nmecha am Mittwoch im Training unglücklich umgeknickt war, habe er die letzten Tage wieder schmerzfrei gehen können, erklärte Terzic. "Es ist gut möglich, dass es dann schon reicht für einen Einsatz gegen Köln." Falls nötig, werde man ihm aber die Zeit zur vollständigen Genesung geben.

Mit einem glanzlosen Auftritt hat Borussia Dortmund die erste Pflichtaufgabe der neuen Fußball-Saison locker gelöst und die 2. Runde im DFB-Pokal erreicht. Der deutsche Vizemeister setzte sich am Samstag beim Südwest-Regionalligisten TSV Schott Mainz mühelos mit 6:1 (3:1) durch, konnte bei dem Sommer-Kick aber kaum begeistern.

Vor 30 312 Zuschauern erzielten Sébastien Haller (22. und 35. Minute), Julian Brandt (24.), Marcel Sabitzer (57.), Donyell Malen (79.) und Youssoufa Moukoko (85.) die Tore für das klar überlegene Team von Trainer Edin Terzic. Nils Gans (34.) gelang für den krassen Außenseiter der umjubelte Ehrentreffer.

Der BVB musste auf den verletzten Neuzugang Felix Nmecha verzichten, auch der angeschlagene Karim Adeyemi fehlte in Mainz. Dafür konnte Terzic auf die beiden Sommer-Zugänge Rami Bensebaini und Sabitzer bauen.

Zwar hatte Dortmund bereits in der 2. Minute die erste Chance im Spiel, als Abwehrspieler Niklas Süle einen Kopfball knapp neben das Tor setzte. Doch insgesamt ließ der Favorit über weite Phasen der Partie die nötige Zielstrebigkeit vermissen.

Erst nach gut 20 Minuten kam der Vizemeister wieder gefährlich vor das gegnerische Gehäuse - und hatte dieses Mal Erfolg. Nach einer Flanke von Brandt traf der im Zentrum frei stehende Haller per Kopf. Nur zwei Minuten später bugsierte Brandt den Ball aus Nahdistanz zum 2:0 über die Linie.

Nach einer knappen halben Stunde gab es dann einen personellen Rückschlag für den BVB, als Süle verletzt vom Platz humpelte. Für ihn kam Nico Schlotterbeck. Wenig später bestrafte Gans im Anschluss an einen Eckball die Sorglosigkeit in der Dortmunder Defensive und ließ sich danach ausgiebig für seinen Coup feiern.

Es dauerte allerdings nur 60 Sekunden, bis Haller mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder herstellte und damit gar nicht erst Spannung aufkommen ließ. Das Spiel der Dortmunder wurde dadurch jedoch nicht besser.

Auch nach dem Wechsel spulten die Gäste ihr Pflichtprogramm weitgehend ohne große Höhepunkte ab. Gegen den tief stehenden Außenseiter fiel dem BVB in der Offensive nur selten etwas Konstruktives ein. Erst als den Mainzern in der Schlussphase die Kräfte ausgingen, gestaltete der Bundesligist das Ergebnis noch deutlicher.

Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Trainer Edin Terzic rechnet nicht mit einem längeren Ausfall von Abwehrspieler Niklas Süle, der am Samstag beim 6:1-Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten TSV Schott Mainz bereits in der ersten Halbzeit wegen einer leichten Rückenverletzung ausgewechselt wurde.

"Er hat einen Stoß in den Rücken bekommen, aber danach signalisiert, dass es weitergehen könnte. Wir wollten aber kein Risiko eingehen und haben daher entschieden, ihn sofort herunterzunehmen. Er hat gesagt, dass er in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal Erfahrungen damit gemacht hat und es nach zwei, drei etwas schmerzhafteren Tagen besser wird. Ich vertraue ihm da", sagte Terzic.

Süle könnte dem BVB somit zum Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln am kommenden Samstag wieder zur Verfügung stehen. In Mainz war der 27 Jahre alte Nationalspieler nach knapp 30 Minuten durch Nico Schlotterbeck ersetzt worden.

