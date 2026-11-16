Lufthansa-Aktie fester: US-Startverbot trifft die Gruppe nur begrenzt

Startverbot in den USA

Das zwischenzeitliche Startverbot für Flüge in den Vereinigten Staaten hat sich nach Angaben der Lufthansa "nur in begrenztem Umfang" auf die zu dem Unternehmen gehörenden Fluggesellschaften ausgewirkt.

• Die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol hob das Startverbot wieder auf, forderte jedoch Fluggesellschaften auf, Verspätungshinweise zu geben und Flüge zu überwachen.

• Aufgrund technischer Probleme waren in den USA rund vier Stunden lang keine Starts für Inlandsflüge erlaubt, was zu erheblichen Verzögerungen führte.

• Die Mehrheit der Flüge der Lufthansa in die USA konnte wie geplant stattfinden, es gab jedoch vereinzelt Streichungen und Verspätungen.

"Die Mehrheit der US-Flüge konnte wie geplant stattfinden", teilte die Fluggesellschaft mit. Vereinzelt seien Flüge gestrichen worden, zudem sei es auf einigen Flügen zu Verspätungen gekommen.

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Man gehe davon aus, das Flugprogramm in die USA im Tagesverlauf planmäßig durchführen zu können. "Dennoch kann es noch vereinzelt zu Verspätungen kommen", so die Lufthansa. "Wir bedauern die Beeinträchtigungen, die für unsere Gäste durch diese außergewöhnliche Situation entstanden sind." Betroffene Fluggäste würden aktiv per E-Mail informiert und sollten im Falle einer Flugstreichung automatisch eine Benachrichtigung mit einer alternativen Reisemöglichkeit erhalten.

Stundenlang Flüge in den USA ausgesetzt

Als Reaktion auf die Lage in den USA waren in der Nacht sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten zeitweise ausgesetzt worden, wobei die direkten Folgen wegen des Nachtflugverbots vielerorts zunächst überschaubar blieben. Am frühen Morgen nahm die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol den Hinweis zum Startverbot dann wieder von ihrer Webseite und forderte Fluggesellschaften dazu auf, Verspätungshinweise für Maschinen herauszugeben, die zunächst nicht starten können.

In den USA waren rund vier Stunden lang keine Starts für Inlandsflüge erlaubt. Laut Verkehrsminister Sean Duffy war Instabilität im Funk- und Radarsystem die Ursache dafür. Zumindest einige Flugzeuge nach Übersee durften laut Medien und Augenzeugen indes abheben.

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Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 0,45 Prozent höher bei 8,89 Euro.

/csc/DP/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)