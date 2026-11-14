Starwood Real Estate hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Der Umsatz lag bei 396,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 394,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Starwood Real Estate hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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