Statistiker legen erste Daten zur Inflation im März vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate in Deutschland hat sich zuletzt über der Zwei-Prozent-Marke gehalten - vor allem, weil die Preise für Lebensmittel und Dienstleistungen überdurchschnittlich anzogen. Im Februar lagen die Verbraucherpreise wie im Januar um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonates, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. An diesem Montag (14.00 Uhr) veröffentlicht die Wiesbadener Behörde eine erste Schätzung zur Inflation im März.

Viele Volkswirte rechnen damit, dass die Teuerungsrate in Deutschland im Laufe des Jahres zurückgeht - wenn auch nicht ganz so schnell, wie zunächst erhofft. Auch das beschlossene neue Milliarden-Finanzpaket von SPD und Union könnte Einfluss darauf haben, wie es mit der Inflation in Deutschland weitergeht. Manche Ökonomen erwarten, dass die Teuerung - getrieben von einer höheren wirtschaftlichen Nachfrage - dadurch steigen könnte.

Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen, weil sie sich für einen Euro dann weniger leisten können./ben/als/DP/he