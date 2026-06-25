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Statt E-Autos

Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co. im Minus: Autobauer fördern Verkauf von Verbrennern wieder stärker

26.06.26 09:26 Uhr
Verbrenner wieder in Mode? Deutsche Autobauer fördern den Verkauf - Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co. im Fokus | finanzen.net

Am deutschen Neuwagenmarkt wird der Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennermotor wieder stärker gefördert. Was das für Käufer und Hersteller bedeutet.

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Handel und Hersteller setzten im Juni erstmals seit einem Jahr wieder höhere Kaufanreize als bei vergleichbaren Elektroautos, wie aus der regelmäßigen Marktstudie des privaten "Center Automotive Research (CAR)" hervorgeht.

Produktion von Verbrennern günstiger

Nach den Erhebungen ist bei den 20 meistverkauften Elektrofahrzeugen der durchschnittlich gewährte Preisnachlass von 19,5 Prozent im Januar auf nun 17,8 Prozent des Listenpreises zurückgegangen. Bei den Verbrennern gab es im Schnitt 18,4 Prozent Rabatt. Sie sind damit zumindest in der Anschaffung durchschnittlich 1.997 Euro billiger als die E-Modelle. Im Dezember hatte der Abstand nur gut 1.300 Euro betragen.

Die staatliche Förderung ist bei dem Preisvergleich nicht eingerechnet, weil vom gekauften Auto und den Einkommensverhältnissen des Käufers abhängig. CAR-Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer sieht eine starke Förderung von Elektroautos im günstigen Einstiegssegment. Dies komme insbesondere Importeuren aus China, Korea und Europa entgegen. "Deutsche Premiumhersteller wie AUDI, BMW, Mercedes-Benz, Porsche und ihre Jobs in Deutschland haben wenig davon."

E-Fördermittel bereits zur Hälfte aufgebraucht

Voraussetzung für die E-Förderung ist eine Zulassung des Fahrzeugs seit dem 1. Januar dieses Jahres. Die Höhe des staatlichen Zuschusses hängt von Fahrzeug, Haushaltseinkommen (höchstens 80.000 Euro) und Familiengröße ab und kann zwischen 1.500 und 6.000 Euro betragen. Die Prämie gilt nur für Privatautos, nicht für Dienstwagen.

Zuletzt hatten E-Autos und ebenfalls geförderte Plug-in-Hybride einen Marktanteil von 35 Prozent in Deutschland erreicht. Nach Einschätzung Dudenhöffers sind die für 2026 vorgesehenen Fördermittel Mitte Juni bereits zur Hälfte aufgebraucht. Das Budget könne damit schon vor Jahresende vorübergehend erschöpft sein. Letztlich halte die staatliche Subvention die Preise für Elektroautos künstlich hoch. Nach dem Förderende werde es schwer, wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren.

So reagieren die Aktien am Freitag

Im Handel auf der Plattform XETRA zeigen sich die Aktien der deutschen Autobauer zunächst mit roten Vorzeichen: VW-Papiere verlieren zeitweise 0,88 Prozent auf 76,62 Euro, während Mercedes-Benz 0,57 Prozent auf 44,38 Euro nachgibt. Ein Minus verzeichnen auch die Anteilsscheine von BMW, hier geht es 1,05 Prozent auf 60,14 Euro abwärts. Porsche-Aktien geben derweil um 0,88 Prozent auf 43,85 Euro nach.

/ceb/DP/zb

BOCHUM/FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

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