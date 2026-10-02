DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Neues Abo-Modell soll Hardwaregeschäft planbarer machen - Anleger jubeln

Statt Einmalgeschäft

02.10.26 11:33 Uhr

DroneShield bündelt Updates, Schulungen und Support in einem Abo. Die Zahlen zum Halbjahr zeigen, warum wiederkehrende Umsätze für die Aktie zählen.

• Trotz Wachstums bleibt das Abogeschäft im Verhältnis zum Gesamtumsatz klein, während die Margen durch Produktmix und Lagerabschreibungen belastet sind; das Unternehmen setzt auf Software, um die Margen zu verbessern und den Umsatz zu stabilisieren.

• Die wiederkehrenden Umsätze stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 229 % auf 11,5 Mio. AUD, was den Anteil am Gesamtumsatz auf 9,2 % erhöht, während die Hardware weiterhin den Großteil des Umsatzes ausmacht.

Jährliches Abo bündelt Updates, Onlinekurse und Support für alle Kunden

Wiederkehrende Erlöse machten im ersten Halbjahr 2026 rund neun Prozent aus

Hardware dominiert weiter, während Marge und Ergebnis unter Druck stehen

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Der australische Drohnenspezialist DroneShield führt ein weltweites Abo-Modell für sein Hardwaregeschäft ein. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, umfassen die "Mission Ready Services" Softwareupdates, Onlineschulungen und technischen Support in einem jährlich erneuerbaren Paket. Kunden, die bereits ein Softwareabo beziehen, wechseln bei ihrer nächsten Verlängerung in das neue Modell. Was genau in dem Paket steckt, zeigt ein Blick auf seine Bausteine.

Vier Bausteine in einem Jahresvertrag

Den Kern bilden die Softwareupdates: Kunden erhalten laufend neue Versionen, Sicherheitsaktualisierungen und zusätzliche Funktionen, um ihre Systeme an neue Drohnenbedrohungen anzupassen. Dazu kommen Onlinekurse mit Fortschrittskontrolle und Zertifizierung für Bediener, Administratoren und Führungskräfte, ein Spezialistensupport in einer Basis- und einer erweiterten Variante sowie das Access Portal als zentrale Anlaufstelle für Dokumentation, Schulungen und Vertragsverlängerungen. Das Angebot gilt nach Konzernangaben global, und zwar für die bestehenden wie für die kommenden Produktlinien. Vorstandschef Angus Bean begründet den Schritt damit, dass sich Drohnenabwehr nicht mehr allein über die Leistung der Hardware definiere. Ein heute ausgeliefertes System solle in drei Jahren noch so einsatzbereit sein wie am ersten Tag.

Befreiungsschlag für die DroneShield-Aktie? Warum wiederkehrende Umsätze bei Anlegern gut ankommen

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Wirtschaftlich aufschlussreicher als die Produktbeschreibung ist die Basis, auf die das Abo trifft. Mehr als 4.100 softwarefähige Geräte von DroneShield sind bereits im Einsatz. Auf genau diese installierte Basis zielt das neue Angebot ab. Wie aus der Investorenpräsentation zum ersten Halbjahr 2026 vom 26. August hervorging, stiegen die wiederkehrenden Umsätze, zu denen der Konzern Software, Abonnements und langfristige Serviceleistungen zählt, in den ersten sechs Monaten um 229 Prozent auf 11,5 Millionen Australische Dollar (AUD). Ihr Anteil am Gesamtumsatz kletterte damit von 4,9 auf 9,2 Prozent. Das Management bringt die Strategie auf die Formel, die Hardware gewinne den Auftrag und die Software vervielfache den Wert. Jedes zusätzliche Gerät im Feld soll diesen Effekt verstärken - genau diese Philosophie lässt Anleger jubeln.

Solche wiederkehrenden Erlöse sind besonders wertvoll, weil sie planbar sind und nicht mit jedem neuen Großauftrag neu erkämpft werden müssen. Gerade im Rüstungsgeschäft, in dem Hardwareaufträge oft unregelmäßig eingehen, glätten sie die Umsatzentwicklung. Zudem gilt Software in der Regel als margenstärker als Hardware, weshalb der Markt Unternehmen mit hohem Abo-Anteil meist höher bewertet. Entsprechend reagierte auch die zuletzt unter Druck stehende Aktie: In Sydney ging es für DroneShield-Papiere vor dem Wochenende um satte 6,41 Prozent auf 1,825 Australische Dollar aufwärts. Damit haben Anleger seit Jahresbeginn noch ein Minus von rund 41 Prozent in ihren Depots.

Hardware gibt weiter den Takt vor

So dynamisch die Wachstumsrate wirkt, so klein bleibt das Abogeschäft im Verhältnis zum Ganzen. Vom Halbjahresumsatz über 125,8 Millionen AUD, einem Plus von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, entfielen 87 Prozent auf Hardware, nur 9 Prozent auf Abonnements und 4 Prozent auf Garantien und Services. Gleichzeitig zeigt der Abschluss, warum DroneShield stärker auf Software setzt. Die Bruttomarge sank von 65,3 auf 60,0 Prozent, als Gründe nennt der Konzern den Produktmix mit Fremdhardware sowie Abschreibungen auf Lagerbestände im Zuge der ERP-Umstellung und des Produktionsumzugs. Das bereinigte EBITDA drehte zudem wegen gestiegener Fixkosten für Personal, Vertrieb und Systeme von plus 8,0 auf minus 12,4 Millionen AUD. Als Gründe nennt der Konzern den Produktmix mit Fremdhardware sowie Abschreibungen auf Lagerbestände im Zuge der ERP-Umstellung und des Produktionsumzugs. Für das zweite Halbjahr peilt das Management eine Erholung der Marge an, ausdrücklich auch mit mehr Software.

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"Mission Ready Services": Wo der eigentliche Mehrwert liegt

Gegen die Lesart einer völlig neuen Erlösquelle spricht allerdings, dass "Mission Ready Services" zum Teil bestehendes Geschäft neu bündelt, denn die bisherigen Softwareabos gehen darin auf. Preise, Verlängerungsquoten oder ein Umsatzziel für das Paket nennt DroneShield nicht, der Effekt lässt sich damit noch nicht beziffern. Der eigentliche Hebel liegt in der Erweiterung: Gelingt es, Schulung und Support zusätzlich zur Software zu verkaufen, wächst der Erlös je Gerät, und das auf einer Basis, die mit jeder Auslieferung größer wird. Für 2026 bestätigte der Konzern am 26. August eine Umsatzprognose von 250 bis 270 Millionen AUD. Zum 21. August waren davon bereits 240 Millionen AUD fest beauftragt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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