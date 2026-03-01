Statt Flug: Bürgerinitiative will Bahnfahren in EU stärken

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Eine Bürgerinitiative fordert von der Europäischen Kommission, das Reisen mit dem Zug attraktiver zu machen. Ziel sei es, Zugfahren zu einer "echten Alternative" zum Fliegen zu machen, heißt es im Antrag der Initiative. So solle die EU unter anderem Nachtzugverbindungen und Hochgeschwindigkeitsstrecken ausbauen und eine zentrale europäische Buchungsplattform schaffen.

Wer­bung Wer­bung

Im Antrag schlägt die Initiative unter anderem vor, eine EU-weite Flugkraftstoffsteuer und eine faire Preisgestaltung einzuführen. "Dies ist eine Investition in unsere gemeinsame Zukunft: Sie fördert einen Verkehrssektor, der wirtschaftlich fair, sozial gerecht und ökologisch nachhaltig ist", heißt es in der Begründung.

Der Antrag der Initiative ist zunächst von der EU-Kommission registriert worden. Innerhalb eines Jahres müssen die Organisatoren eine Million Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern aus mindestens sieben EU-Staaten sammeln, damit sich die Kommission inhaltlich mit der Initiative beschäftigt./kke/DP/stw