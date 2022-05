Staus vor Fähren in Dover: Verzögerung für Urlauber und Fußballfans

DOVER (dpa-AFX) - Der Beginn von Schulferien sowie Tausende Fans von Fußball-Erstligist FC Liverpool auf dem Weg zum Champions-League-Finale haben am britischen Fährhafen Dover für ein Verkehrschaos gesorgt. Autos und Lastwagen stauten sich kilometerweit auf der Schnellstraße A20 in der südostenglischen Grafschaft Kent. Fährunternehmen warnten vor Wartezeiten von bis zu drei Stunden. Der Hafen rief Passagiere auf, ausreichend Verpflegung mitzunehmen. In England begannen am Freitag die einwöchigen Ferien zur Mitte des Schulhalbjahres.

Der FC Liverpool trifft an diesem Samstag in Paris auf Real Madrid. Vom Liverpooler Flughafen waren diese Woche insgesamt 24 Flüge in die französische Hauptstadt mit Platz für mehr als 4600 Reisende geplant, davon allein 11 am Samstag. Vorige Woche hatte es zwei Verbindungen gegeben.

Auch auf den Straßen dürfte es zum Ferienbeginn voll werden. Der Royal Automobile Club, das britische Pendant zum ADAC, erwartete allein an diesem Wochenende 17,9 Millionen Autofahrten./bvi/DP/ngu