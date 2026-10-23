Steel Newco: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Steel Newco lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 2,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Steel Newco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,92 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 131,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 828,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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