Steel Newco vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

24.07.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 125,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,79 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 793,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Steel Newco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,00 USD je Aktie gewesen.

Steel Newco hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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