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Steel Newco vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

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Steel Newco Inc Registered Shs
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Steel Newco hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Steel Newco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,00 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 125,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,79 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 793,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net

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